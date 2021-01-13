В Германии призвали закрыть фонд поддержки «Северного потока-2»

Глава немецкой партии «Зеленые» Анналена Бербок призвала закрыть созданный недавно в Германии экологический фонд, который может принять участие в завершении строительства газопровода «Северный поток-2». Ее слова приводит издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бербок заявила, что использование фонда, учрежденного под предлогом защиты природы, для строительства газопровода является возмутительным с точки зрения как экологии, так и геополитики. Политик также обвинила российское правительство в стремлении использовать энергетический проект для прекращения транзита газа через Украину и Польшу. «Фонд в поддержку газопровода необходимо закрыть», — заявила она.

Ранее сообщалось, что парламент германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания решил создать фонд в защиту проекта «Северный поток-2». По словам премьер-министра земли Мануэлы Швезиг, в первую очередь фонд должен будет продвигать проекты, способствующие защите окружающей среды и климата. Однако у него также будет возможность участвовать в завершении строительства газопровода.

Строительство газопровода из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако этому помешали санкции США. В связи с ограничениями из проекта вышла швейцарская компания Allseas, предоставлявшая трубоукладчик. России пришлось искать другое судно, а сроки сдачи объекта перенеслись на неопределенное время.