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В Германии обсудят создание фонда в защиту «Северного потока-2»

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Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Парламент германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания обсудит в четверг, 7 января, создание фонда в защиту проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы парламента Дирка Ланге.

По его словам, как минимум будет обсуждение этого вопроса. «Голосование будет, если правительство подаст соответствующую заявку», — добавил Ланге.

Целью фонда под название «Защита климата и окружающей среды MV» является помощь немецким компаниям обойти американские санкции. Предполагается, что участники проекта будут взаимодействовать друг с другом через эту структуру, что в теории защитит их от ограничительных мер.

Газопровод из России в Германию должны были завершить еще в конце 2019 года, однако этому помешали санкции США. В связи с ограничениями из проекта вышла швейцарская компания Allseas, предоставлявшая трубоукладчик. России пришлось искать другое судно, а сроки сдачи проекта перенеслись на неопределенное время.

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