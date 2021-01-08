В Германии создадут фонд для обхода санкций США по «Северному потоку-2»

Парламент германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания решил создать фонд в защиту проекта «Северный поток-2». За эту инициативу проголосовало подавляющее большинство депутатов в ходе обсуждения, сообщает Zeit Online.

По словам премьер-министра земли Мануэлы Швезиг, в первую очередь фонд должен будет продвигать проекты, способствующие защите окружающей среды и климата. Однако у него также будет возможность участвовать в завершении строительства газопровода, которую смогут использовать заинтересованные лица в зависимости от того, продолжат ли США использовать инструмент санкций против европейских компаний. Так, фонд рассматривает идею покупки компонентов и оборудования, необходимых для завершения строительства газопровода.

Таким образом он поможет немецким компаниям обойти американские санкции. Предполагается, что участники проекта будут взаимодействовать друг с другом через эту структуру, что в теории защитит их от ограничительных мер.

Почетным председателем фонда должен стать бывший премьер-министр Мекленбург — Передней Померании Эрвин Зеллеринг.

Газопровод из России в Германию должны были завершить еще в конце 2019 года, однако этому помешали санкции США. В связи с ограничениями из проекта вышла швейцарская компания Allseas, предоставлявшая трубоукладчик. России пришлось искать другое судно, а сроки сдачи проекта перенеслись на неопределенное время.