Дания напомнила об условии строительства «Северного потока-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) напомнило о важном условии продолжения строительства «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне королевства, пишет ТАСС.

В агентстве заявили, что перед возобновлением стройки оператор газопровода — компания Nord Stream 2 — должен представить обновленный график работ. Однако информация от оператора пока не поступала. Ведомство не должно утверждать график, уточнили в ДЭА.

Ранее издание РБК ссылкой на Датское морское управление сообщило, что баржа «Фортуна» сможет начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода в исключительной экономической зоне Дании 15 января 2021 года. Помогать ей должны российские «Мурман» и «Балтийский исследователь», а также другие суда. Накануне сообщалось, что «Газпром» завершил строительство сухопутной части зарубежного участка «Северного потока-2». Она готова к вводу в эксплуатацию.

Газопровод из России в Германию должны были завершить еще в конце 2019 года, однако этому помешали санкции США. Из-за ограничений из проекта вышла швейцарская компания Allseas, предоставлявшая трубоукладчик. России пришлось искать другое судно, а сроки сдачи проекта перенеслись на неопределенное время.