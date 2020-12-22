Достроена сухопутная часть «Северного потока-2»

«Газпром» достроил сухопутную часть зарубежного участка экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании «Газпром экспорт» и заместителя председателя правления «Газпрома» Елену Бурмистрову.

По ее словам, сухопутная часть газопровода готова к вводу в эксплуатацию. Сроки завершения работ в Балтийском море пока не определены и зависят от нескольких факторов, в том числе от погоды.

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Также Бурмистрова отметила, что в настоящее время строительные работы на сухопутном участке в России находятся на завершающей стадии. Сроки их окончания топ-менеджер не назвала.

Изначально «Северный поток-2» должен был быть достроен и введен в эксплуатацию в конце 2019 года. За несколько недель до этого разрешение на работы в своих территориальных водах предоставила Дания. Однако из-за санкций со стороны США и выхода из проекта швейцарского судна-трубоукладчика Allseas сроки сдачи были перенесены на неопределенное время.

Впоследствии в качестве замены швейцарскому судну рассматривались несколько российских трубоукладчиков. В итоге работы в акватории Германии проводит баржа «Фортуна».