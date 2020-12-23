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Раскрыта дата начала работ «Фортуны» по «Северному потоку-2»

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Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Раскрыта дата начала работ трубоукладочной баржи «Фортуна» по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток-2»: баржа начнет укладку труб по газопроводу в исключительной экономической зоне Дании, начиная с 15 января 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Датское морское управление.

Помогать ей будут российские «Мурман» и «Балтийский исследователь», а также другие суда. «Балтийский исследователь» ранее сопровождал «Фортуну», однако «Мурман» впервые фигурирует в качестве судна-участника строительства газопровода.

Вокруг судов будет создана временная запрещенная зона в несколько сотен метров. «Несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на морском дне будут запрещены в этих районах. <...> Защитная зона простирается на 200 м с каждой стороны кабелей», — отмечает управление.

22 декабря «Газпром» достроил сухопутную часть зарубежного участка экспортного газопровода «Северный поток-2», которая готова к вводу в эксплуатацию.

«Северный поток-2» должен был быть достроен и введен в эксплуатацию в конце 2019 года. За несколько недель до этого разрешение на работы в своих территориальных водах предоставила Дания. Однако из-за санкций со стороны США и выхода из проекта швейцарского судна-трубоукладчика Allseas сроки сдачи были перенесены на неопределенное время.

Впоследствии в качестве замены швейцарскому судну рассматривались несколько российских трубоукладчиков. В итоге работы в акватории Германии проводит баржа «Фортуна».

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