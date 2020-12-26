Судно для достройки «Северного потока-2» вернулось в порт стоянки

Трубоукладочное судно «Фортуна» покинуло район проведения работ для достройки «Северного потока-2» и вернулось в порт Висмар. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно последним данным международной системы позиционирования морских судов, сейчас «Фортуна» находится в 170 километрах от порта стоянки и в 100 километрах от места проведения работ в исключительной экономической зоне Германии.

Судно работало над укладкой трубопровода с 11 декабря. Планировалось построить 2,6 километра трубы по каждой нитке морской магистрали на глубине в 30 метров. С 15 января «Фортуна» может приступить к работам в исключительной экономической зоне Дании.

Ранее Датское энергетическое агентство (ДЭА) напомнило о важном условии продолжения строительства «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне королевства. В агентстве заявили, что перед возобновлением стройки оператор газопровода — компания Nord Stream 2 — должен представить обновленный график работ. Однако информация от оператора пока не поступала.

Газопровод из России в Германию должны были завершить еще в конце 2019 года, однако этому помешали санкции США. В связи с ограничениями из проекта вышла швейцарская компания Allseas, предоставлявшая трубоукладчик. России пришлось искать другое судно, а сроки сдачи проекта перенеслись на неопределенное время.