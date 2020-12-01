Необходимое для достройки «Северного потока-2» судно вышло в море

Судно снабжения «Иван Сидоренко», необходимое для достройки «Северного потока-2», покинуло порт Калининграда и вышло в Балтийское море, свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic.

Судно собираются использовать для подачи труб при достройке газопровода. Помимо этого, оно предназначено для снабжения плавучих буровых установок такими материалами, как цемент, буровые соляные растворы, запчасти, топливо, вода и продовольствие.

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В настоящее время у Куршской косы на рейде поблизости друг от друга стоят трубоукладчик «Академик Черский», суда снабжения «Умка» и «Финвал», а также судно обеспечения «Балтийский исследователь», свидетельствуют данные сервиса.

Ранее оператор «Северного потока-2» — компания Nord Stream 2 — сообщила, что в начале декабря 2020 года разморозит строительство газопровода после годовой паузы. Укладку труб собираются вести с помощью судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии. Однако информация, о каком конкретно судне идет речь, пока не раскрывается.

В международном рейтинговом агентстве Fitch не исключают, что газопровод могут завершить к концу марта 2021 года. Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава полагает, что «Северный поток-2» могут сдать к лету будущего года, а получить все необходимые сертификаты для поставок газа он сможет следующей зимой.