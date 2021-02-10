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Глава МИД ФРГ предупредил об опасности срыва «Северного потока-2»

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Фото: Globallookpress.com

Глава МИД Германии Хайко Маас предостерег от срыва строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает портал Yahoo News.

Маас заявил, что экономическая изоляция России наряду с Китаем может привести к сближению этих двух стран и способствовать возникновению «самого большого экономического и военного альянса». «Поэтому я против того, чтобы обрывать все связи с Россией», — заявил он в бундестаге.

Ранее сообщалось, что Министр финансов Олаф Шольц предлагал администрации 45-го президента США Дональда Трампа помощь в импорте американского сжиженного газа в обмен на снятие санкций в отношении российского газопровода «Северный поток-2». По информации СМИ, правительство Германии было готово оказать США финансовую поддержку в размере до одного миллиарда евро. На фоне скандала Шольца вызвали в бундестаг.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании.

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