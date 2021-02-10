Вице-канцлера Германии срочно вызвали в бундестаг из-за «Северного потока-2»

Министра финансов, вице-канцлера Германии Олафа Шольца срочно вызвали в бундестаг на слушания по «Северному потоку-2». Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

На этом настояли представители партии «Зеленые». Сообщается, что в этот момент Шольц вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель принимал участие в правительственном заседании, посвященном борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Шольц предлагал администрации 45-го президента США Дональда Трампа помощь в импорте американского сжиженного газа в обмен на снятие санкций в отношении российского газопровода «Северный поток-2». По информации СМИ, правительство Германии было готово оказать США финансовую поддержку в размере до одного миллиарда евро.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании.