Строительство «Северного потока-2» остановили

Судно «Фортуна», занимающееся строительством газопровода «Северный поток-2» в водах Дании, уложило несколько сотен метров труб и остановило все работы, сообщает немецкое издание Spiegel.

Как сказано в материале, барже помешали непогода и шторм. В результате экипаж прекратил сварку и позволил газопроводу вновь опуститься на дно. Предполагается, что работы возобновят на следующей неделе.

«Газпром» надеется достроить газопровод в текущем году. В частности, работы в датских водах предполагается завершить в апреле. После этого останется немецкий участок.

Материалы по теме Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?

Однако основной проблемой для запуска маршрута в эксплуатацию остаются американские санкции, которые уже лишили проект поддержки ряда европейских компаний. Например, отказалась от сотрудничества норвежская DNV GL, которая должна была заняться сертификацией газопровода, без чего его работа невозможна.

На этой неделе стало известно, что в августе прошлого года Германия пыталась откупиться от американских санкций строительством двух терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) из США. Однако в Вашингтоне не согласились отменить санкции.

Между тем некоторые эксперты считают неизбежным отказ Германии от «Северного потока-2» после намеченных на сентябрь федеральных выборов. В настоящее время правящая партия пытается сохранить коалицию и не допустить раскола среди избирателей по отношению к этому вопросу. Но когда итоги голосования будут подведены, смысла держаться за газопровод не останется.

Возможность провала проекта признают и в «Газпроме». Хотя российская компания полагает, что такое развитие событий может быть связано только с исключительными обстоятельствами.