«Газпром» понадеялся на запуск «Северного потока-2» в этом году

«Газпром» надеется на ввод газопровода «Северный поток-2» в эксплуатацию в этом году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на презентацию замначальника департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова.

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В настоящее время оператор проекта Nord Stream 2 укладывает участок газопровода в территориальных водах Дании. Планируется завершить работы на этом участке в апреле.

В январе «Газпром» впервые заговорил о провале «Северного потока-2». Проект может быть приостановлен или даже свернут из-за политического давления. Об этом говорилось в проспекте еврооблигаций компании. Поскольку «Газпром» является публичной компанией, он обязан предупреждать инвесторов о возможных рисках до размещения долговых бумаг.

В ноябре прошлого года аналитики назвали вероятный срок запуска газопровода. По оценке директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко, это может произойти до конца марта 2021 года. В декабре 2018 года глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что «Северный поток-2» заработает в начале 2020 года и США не смогут этому помешать.

Строительство газопровода заморозилось зимой 2019 года из-за американских санкций. В январе 2021-го Дания разрешила достраивать газопровод «Фортуне». После этого Вашингтон объявил о новых санкциях в отношении проекта. Они коснулись «Фортуны», владельца баржи — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер».