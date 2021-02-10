В Германии ответили на упреки в «грязной сделке» с США по «Северному потоку-2»

Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце ответила на упреки «зеленых» в том, что ФРГ предложила США соглашение по «Северному потоку-2». По ее словам, о «каких-либо грязных сделках» речи не идет. Об этом сообщил портал Finanzen.at.

Осенью 2020 года стало известно, что глава германского Минфина Олаф Шольц направил на тот момент министру финансов США Стивену Мнучину письмо. В нем он предложил Вашингтону вариант отмены санкций против газопровода в обмен на миллиардные инвестиции. Накануне экологическая организация Deutsche Umwelthilfe опубликовала копию письма.

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Из него следует, что послание отправили в августе 2020 года. В нем говорится, что Берлин готов значительно нарастить общественную поддержку строительства в Германии двух терминалов для приема американского сжиженного природного газа (СПГ) и направить на это миллиард евро. Взамен США должны заблокировать или отказаться от законопроекта, который позволяет ввести санкции против «Северного потока-2». В Deutsche Umwelthilfe назвали такое предложение «грязной сделкой» за счет немецких налогоплательщиков. В организации заявили, что строительство «Северного потока-2» наносит вред окружающей среде и климату.

Как стало известно 10 февраля, Олафа Шольца срочно вызвали в бундестаг на слушания по «Северному потоку-2» по настоянию представителей партии «Зеленые». В этот момент глава германского Минфина вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель участвовал в правительственном заседании на тему коронавируса.