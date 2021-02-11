В России отреагировали на отказ США признавать Крым российским

Депутат Государственно Думы Руслан Бальбек прокомментировал заявление представителя американской миссии при ООН Родни Хантера о том, что новая администрация США отказалась отменять санкции в отношении России, введенные из-за событий на Украине, и признавать Крым территорией РФ. Его слова приводит РИА Новости.

Бальбек заявил, что Москва, в свою очередь, никогда не признает США дружественным государством, пока американские власти не перестанут вмешиваться во внутренние дела России.

«А то, что касается санкций, так они были всегда. Сколько существует Россия, столько и было нападок и санкций. Крым — наш. Мы его не отдадим, невзирая ни на какие угрозы. Да и, если честно, Вашингтону нас уже и пугать нечем», — отметил политик.

Ранее Хантер обвинил Россию в том, что ее вооруженные силы якобы присутствуют на Украине, и пообещал продолжать поддерживать Киев. «Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. В результате санкции США в отношении России за действия на Украине останутся в силе до тех пор, пока Москва не пересмотрит свой курс», — подчеркнул он.

Антироссийские санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в связи с вхождением Крыма в состав России в 2014 году и обострением ситуации на юго-востоке Украины. Экономические ограничения регулярно продлеваются.