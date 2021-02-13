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В Госдуме отреагировали на заявление Украины о невыполнимости Минских соглашений

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Руслан Бальбек
Руслан Бальбек
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Дальнейшим действием Киева после заявления о невыполнимости Минских соглашений может стать призыв к составлению новых договоренностей. Об этом в интервью RT заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Таким образом он отреагировал на слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По словам Бальбека, Украина и ранее показывала себя «недобросовестным исполнителем» разносторонних соглашений.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом он пообещал, что Киев постарается выполнить все принципы, заложенные в этих соглашениях.

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