В офисе Зеленского признали невыполнимость Минских соглашений

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина», передает «Интерфакс-Украина».

При этом он заверил, что Киев приложит все усилия, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной.

Глава офиса президента также подчеркнул, что прогресс в переговорах по Донбассу есть, однако диалог продвигается медленно. Он отметил, что за шесть лет с момента подписания договоренностей ощутимых результатов нет.

Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник к шестилетию подписания Минских соглашений обвинил Киев в отсутствии прогресса по урегулировании конфликта в Донбассе. По его словам, с момента подписания документа Украина не только не выполнила взятых на себя обязательств, но и намеренно усугубила конфликт.

Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Они подразумевают предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины, вывод всех вооруженных подразделений с его территории и проведение местных выборов. Отсутствие прогресса в их выполнении констатируют все стороны конфликта.