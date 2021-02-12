Глава ЛНР рассказал о неоправданных надеждах на мир в Донбассе

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник к шестилетию подписания Минских соглашений обвинил Киев в отсутствии прогресса по урегулировании конфликта в Донбассе. Сообщение об этом он разместил на своей странице в Twitter.

По его словам, с момента подписания документа Украина не только не выполнила взятых на себя обязательств, но и намеренно усугубила конфликт. «Это не просто шесть лет переговорного застоя — это шесть лет войны и неоправданных надежд на мир в Донбассе», — написал Пасечник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ополчение намеренно стремится сорвать договоренности о перемирии на востоке страны. Он призвал вооруженные силы страны отвечать на любые провокации в регионе, но подчеркнул, что никогда не отдаст приказ солдатам атаковать первыми.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране.

Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Они подразумевают предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины, вывод всех вооруженных подразделений с его территории и проведение местных выборов. Отсутствие прогресса в их выполнении констатируют все стороны конфликта.