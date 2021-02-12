Первый президент Украины рассказал об отношении к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет установить мир на юго-востоке страны. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» первый глава государства, руководитель делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

«Я могу говорить откровенно: я Зеленского, как и других президентов, не обожествляю. Я общаюсь с ним и вижу, что он искренне хочет установить мир на Донбассе», — рассказал политик об отношении к президенту.

По его мнению, дело не в предвыборных обещаниях, просто Зеленский человек. «Он не хочет, чтобы украинцы умирали, чтобы разрушалась жизнь людей и инфраструктура. Он не хочет, потому что это наша земля. Мы не хотим, чтобы она обливалась кровью», — заявил Кравчук.

Политик считает, что Зеленского несправедливо обвиняют в попытках саботировать Минские соглашения. Проблемы на переговорах с Россией в рамках ТКГ возникают из-за разного взгляда на последовательность их реализации и нежелания другой стороны идти на компромиссы, считает Кравчук. Он также подчеркнул, что Киев не может соблюдать перемирие, пока на позициях со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) остаются наемники.

Ранее представитель Киева заявил, что украинским солдатам необходимо отвечать на огонь со стороны ЛНР и ДНР. В ЛНР сочли, что эти слова противоречат Минским соглашениям и призывает к агрессии, а в ДНР заявление Кравчука расценили как подготовку к наступлению. Стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушениях перемирия.