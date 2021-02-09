ЛНР ответила Кравчуку на заявление о зеркальном огне в Донбассе

Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего считает, что заявление главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе противоречит Минским соглашениям, передает РИА Новости.
По словам главы МИД, позиция Киева «поражает откровенной агрессией» и свидетельствует о намерениях отказаться от мирного урегулирования конфликта. «Господин Кравчук предлагает нам вести переговоры, используя "котловой" метод убеждения 2014-2015 годов, который он почему-то считает приемлемым», — сказал Дейнего.
Он также задался вопросом, стоит ли ополчению, исходя из такой логики, наносить удары по учебным заведениям «на той стороне» в ответ на недавний обстрел украинскими военными школы в городе Золотое, который находится под контролем ЛНР.
Министр подчеркнул, что всем государствам, имеющим влияние на Киев, стоит призвать его к соблюдению своих обязательств и также надо «образумить украинское руководство».
Ранее стало известно, что Кравчук призвал Вооруженные силы Украины «на каждый выстрел отвечать выстрелом», не разбираясь, «провокация это или нет». Дипломат предупредил, что в противном случае уступки Киева в Донбассе будут восприниматься как признак слабости.