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На Украине предрекли «раскол общества» из-за референдума по Донбассу

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Алексей Резников
Алексей Резников
Фото: РИА Новости

На Украине предрекли «углубление раскола общества» из-за возможного референдума по Донбассу. Об этом заявил замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, вице-премьер Алексей Резников в интервью агентству «Укринформ». Его слова приводит РИА Новости.

По словам Резникова, сейчас неактуально обсуждать вопрос Донбасса на референдуме, так как идет «горячая фаза». Резников добавил, что по этому поводу много спекуляций и «пропаганды, которая звучит из соседней страны».

«На референдум можно выносить вопросы, требующие более спокойного, холодного анализа и принятия решения. Все, что может расколоть общество, не нужно выносить на референдум. Это рискованная история, ведь она может еще больше углубить раскол», — сказал Резников.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что необходимость возвращения Донбасса и Крыма под контроль правительства Украины должна быть вынесена на референдум. Также он объяснил позицию Киева по присоединению США к переговорам в «нормандском формате». По его словам, Вашингтон может эффективно воздействовать на Москву, а новая американская администрация уже делает решительные заявления в поддержку целостности страны.

Перед этим вице-премьер Алексей Резников оценил материальные потери Украины из-за войны на юго-востоке страны в 120 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что Украина будет искать все новые источники на восстановление Донбасса после войны, в том числе привлекать западное финансирование.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.

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