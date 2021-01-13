Украина высказалась о возможном участии США в «нормандском формате»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Obzrevatel высказался о возможном привлечении США к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе.

На вопрос, возможно ли вовлечение США и Великобритании в «нормандский формат», глава МИД ответил, что «слышит об этом» с 2014 года. «Если не о чем говорить — давайте об изменении "нормандского формата"», — отметил Кулеба.

Он предложил «решать проблемы в порядке их поступления» и напомнил, что для изменения «нормандского формата» нужно согласие всех участников.

«Безусловно, еще более активная вовлеченность США в вопрос прекращения российской агрессии и деоккупации наших территорий будет очень полезной и эффективной. А вот в каком именно формате она может происходить — это вопрос дипломатии», — заключил Кулеба.

В «нормандском формате» участвуют Россия, Украина, Германия и Франция. Последние переговоры их лидеров состоялись в конце 2019 года. На встрече были достигнуты договоренности об обмене удерживаемыми лицами, прекращении огня и разведении сил на трех участках линии разграничения.