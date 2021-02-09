В ДНР слова Кравчука связали с подготовкой к наступлению

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Камышов заявил, что слова главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе свидетельствуют о подготовке Киева к новому наступлению, передает РИА Новости.

По его словам, на территории Донбасса сейчас действительно активизировалась обстрелы, однако они осуществляются неподконтрольными Киеву украинскими военными соединениями. Заявление Кравчука депутат связал с намерением негласно разрешить этим подразделениям открывать огонь. «Как всегда, Украина игнорирует реальное положение вещей на линии соприкосновения и черное пытается выставить белым», — заметил Камышов.

7 февраля Кравчук призвал Вооруженные силы Украины «на каждый выстрел отвечать выстрелом», не разбираясь, «провокация это или нет». Дипломат предупредил, что в противном случае уступки Киева в Донбассе будут восприниматься как признак слабости.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале проверки боеготовности подразделений вооруженных сил, дислоцированных на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Внеплановая инспекция направлена на выявление факторов, негативно влияющих на боеспособность украинской армии.