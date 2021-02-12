Украина объяснила нежелание предоставить автономию Донбассу

Украина не может предоставить широкую автономию Донбассу в условиях продолжающегося вооруженного конфликта. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» первый президент Украны, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

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Он объяснил нежелание властей в Киеве начинать федерализацию страны большим риском полного разрушения государства. «Если сегодня, во время вооруженного конфликта , ситуации с Крымом, вдруг сказать "вы свободны, хотите участвуйте, хотите не участвуйте в отношениях с Украиной", страна станет трещать по швам», — считает политик.

Кравчук указал, что на данный момент страна в целом не готова к федерализации, потому что все ее регионы очень разные и сильно отличаются политическими, социальными, языковыми и религиозными взглядами. «Очень много вопросов, которые сначала необходимо привести к общему знаменателю», — считает он.

Только после того, как будут выработаны особые, специфичные только для Украины принципы федерализации с учетом всех ее особенностей, вопрос можно будет представить на обсуждение граждан. Но для начала, подчеркнул политик, нужно прекратить вооруженный конфликт.

В конце января Кравчук предложил провести референдум по статусу Крыма, который на Украине считают своей оккупированной территорией, и Донбасса. По мнению политика, в ходе референдума граждане должны высказаться, считают ли необходимым возвращение этих территорий под контроль Киева. В интервью «Ленте.ру» дипломат объяснил, что мероприятие необходимо, чтобы стабилизировать украинскую политику и выработать единую позицию по этому вопросу.