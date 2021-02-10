ЛНР призвала Кравчука определиться с позицией по ведению огня в Донбассе

Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) призвало главу делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука определить официальную позицию Киева о ведении огня в Донбассе после его слов о необходимости «отвечать выстрелом на выстрел», передает РИА Новости.

Дипломаты заявили, что не понимают, следует ли считать заявление Кравчука его частным мнением или официальной позицией Украины. Они пояснили, что представитель Киева на следующем заседании ТКГ «под протокол ОБСЕ» может подтвердить свои высказывания либо публично отказаться от них.

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7 февраля Кравчук призвал Вооруженные силы Украины «на каждый выстрел отвечать выстрелом» в Донбассе, не разбираясь, «провокация это или нет». Дипломат предупредил, что в противном случае уступки Киева в Донбассе будут восприниматься как признак слабости.

Власти ЛНР сочли его слова, противоречащими Минским соглашениям и «поражающими откровенной агрессией». Представители самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), в свою очередь, заявили, что высказывания дипломата свидетельствуют о подготовке Киева к новому наступлению в регионе.