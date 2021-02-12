Зеленский обвинил ополчение в стремлении сорвать перемирие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в стремлении сорвать режим прекращения огня в Донбассе. Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы государства.

По его словам, украинские военные не открывают первыми огонь по противнику, но имеют право отвечать соразмерно на любое проявление вооруженной агрессии в регионе. «Если идет снайперское уничтожение наших военных — они должны найти адекватный ответ тем снайперам», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в соблюдении перемирия заинтересован только Киев, поэтому вооруженные силы страны не получат прямого приказа атаковать позиции ополчения от президента или украинского командования. «Они отвечают именно так, как и нужно в этой ситуации ответить», — заключил президент.

Ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук призвал Вооруженные силы Украины «на каждый выстрел отвечать выстрелом» в Донбассе, не разбираясь, «провокация это или нет». Дипломат предупредил, что в противном случае уступки Киева в Донбассе будут восприниматься как признак слабости.

Власти ЛНР сочли его слова противоречащими Минским соглашениям и «поражающими откровенной агрессией». Представители ДНР, в свою очередь, заявили, что высказывания дипломата свидетельствуют о подготовке Киева к новому наступлению в регионе.