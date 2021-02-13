На Украине оценили возможность проведения референдума по Донбассу

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак оценил возможность проведения референдума по Донбассу в ближайшее время. Об этом сообщает портал «Новости Донбасса».

Он считает преждевременным говорить о вынесении вопросов про урегулирование конфликта на всеукраинский референдум.

«По его мнению (представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука — прим. «Ленты.ру»), первый референдум мог бы касаться вопросов Донбасса. Я думаю, что это преждевременно обсуждать», — сказал Ермак.

11 февраля первый президент Украины, руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью «Ленте.ру» заявил, что власти не могут предоставить широкую автономию Донбассу в условиях продолжающегося вооруженного конфликта.

В январе он также предложил провести референдум по статусу Крыма и Донбасса, которых на Украине считают оккупированными. По мнению политика, в ходе референдума граждане должны высказаться, считают ли необходимым возвращение этих территорий под контроль Украины. В интервью «Ленте.ру» Кравчук объяснил, что мероприятие необходимо, чтобы стабилизировать украинскую политику и выработать единую позицию по этому вопросу.