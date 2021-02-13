Украина обозначила роль США в разрешении конфликта в Донбассе

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» обозначил роль США в разрешении конфликта в Донбассе. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Он заявил, что США могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в урегулировании конфликта. По его словам, это объясняется тем, что США являются стратегическим партнером Киева.

Ранее Ермак заявил, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом он заверил, что Киев приложит все усилия, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. Глава офиса президента также подчеркнул, что прогресс в переговорах по Донбассу есть, однако диалог продвигается медленно.

Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Они подразумевают предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины, вывод всех вооруженных подразделений с его территории и проведение местных выборов. Отсутствие прогресса в их выполнении констатируют все стороны конфликта.