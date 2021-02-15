Бывший СССР
 
Последние новости
Увольнение десяти генералов из Росгвардии связали со спецоперацией ФСБ
ФСБ поучаствует во внедрении электронных копий документов
Почти половина российских компаний решили поднять цены
Призер ОИ ответил требовавшему суровее наказать российских биатлонистов норвежцу
Прощание с королем порно превратили в вечеринку со стриптизом
Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов коронавируса
На Украине заявили о распаде «клуба друзей против Путина»
Во втором российском регионе начался дефицит бензина
Против Михаила Боярского возбудили исполнительное производство
Новости партнеров
Прослушать новость

Кравчук констатировал невозможность договориться с Россией о судьбе Донбасса

Перейти в «Мою Ленту»
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Договариваться с Россией об урегулировании конфликта в Донбассе и будущем региона практически невозможно, заявил первый президент Украины, руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, перспектив продвижения в переговорном процессе сейчас нет. «То есть мы должны смотреть правде в глаза, и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время. Движения вперед, к сожалению, нет», — констатировал Кравчук.

Он добавил, что Россия продолжает отрицать свое участие в конфликте, объявив себя посредником, что существенно затрудняет возможность договориться.

12 февраля спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Ранее Кравчук в интервью «Ленте.ру» заявил, что перспективы реализации Минских соглашений могли быть куда масштабнее. «Надо, чтобы и Россия определилась более точно со своей позицией. Она почему-то пытается присвоить себе роль наблюдателя в "минском процессе"», — посетовал он.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кравчук про Донбас: ми маємо дивитися правді у вічі - домовитися з РФ неможливо
Украина обозначила роль США в разрешении конфликта в Донбассе
В офисе Зеленского признали невыполнимость Минских соглашений
Украина признала односторонний срыв перемирия в Донбассе
Зеленский обвинил ополчение в стремлении сорвать перемирие в Донбассе
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0729 декабря 2020

Хронический протест

Белорусская оппозиция почти полгода выходит на улицы. Как изменилась страна за это время?
10:2112 февраля

Белорусского оппозиционера Знака обвинили в экстремизме

09:4312 февраля

Зеленский обвинил ополчение в стремлении сорвать перемирие в Донбассе

09:1112 февраля

Названа доля получивших иммунитет к коронавирусу украинцев

Бывший СССР00:0225 декабря 2020

«Они считают, что Москва предала их»

Как война за Карабах изменила отношения Армении и России
03:0112 февраля

Первый президент Украины рассказал об отношении к Зеленскому

07:2212 февраля

Украина объяснила нежелание предоставить автономию Донбассу

08:3012 февраля

Кравчук вспомнил неприятный разговор о судьбе Украины с Ельциным

Бывший СССР00:0117 декабря 2020

«Это болезненно для России»

Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
22:0911 февраля

Украина и Евросоюз начали пересмотр соглашения об ассоциации

21:4511 февраля

Зеленский ответил на вопрос о закрытии еще одного украинского телеканала

20:5611 февраля

Президент Туркмении назначил своего сына вице-премьером

Россия
«Начал лицо открывать и увидел — глаз нет»
В Дагестане женщина выдала кукол за мертвых младенцев. Что заставило ее пойти на это?
«Старая модель разрушилась»
Поиск счастья, деньги и насилие: почему в России рождается все меньше детей
«Говорили, сама смертница, да еще смертника родила»
Горы таблеток, страх и надежда: как в России живут матери и их дети с ВИЧ
«Вжимал меня в диван и фотографировал»
Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
Все материалы
Мир
В НАТО захотели усилить активность у границ России
Остров большого невезения
Культ божественной змеи, наркотический орех и нищета: как живет самое молодое в мире государство
В ВОЗ рекомендовали привиться от коронавируса переболевшим
Эрдоган обвинил США в поддержке убивших заложников террористов
«Запад предпочел лишь наблюдать»
«Арабская весна» могла дать египтянам демократию. Почему спустя 10 лет страна вернулась к диктатуре?
Названы способы демократов убрать Трампа из политики
«Дружба с Россией — важный фактор нашей безопасности»
Россия отправляет в Индию вакцину и оружие. Как повлияют на дружбу двух стран американские санкции?
Все материалы
Бывший СССР
Эксперт объяснила причины сокращения населения Украины
Хорошо посидели
Лукашенко выпал шанс преодолеть кризис в Белоруссии. Почему президент им не воспользовался?
Украинский министр предложил горнякам уехать на заработки в Польшу
«Должны быть нормальные, человеческие отношения»
Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме
В офисе Зеленского объяснили падение рейтинга президента
«Народ просто задолбался»
Латвия не справляется с коронавирусом и недовольными гражданами. Почему она винит в этом Россию?
На Украине объяснили причину собственной отсталости
Все материалы
Экономика
Почти половина российских компаний решили поднять цены
Во втором российском регионе начался дефицит бензина
Нетрадиционные ценности
Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян?
Президент Путин встретился с главой «Роснефти» Сечиным
Почти даром
Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
Билл Гейтс отдаст два миллиарда долларов ради предотвращения катастрофы
Витаминное голодание
Почему запретили мобильное приложение iHerb
Все материалы
Силовые структуры
Росгвардейца задержали за незаконную торговлю оружием
Зоя Фёдорова«Для меня настали смертельные минуты»
Убийство актрисы Зои Федоровой потрясло СССР. В ее гибели обвиняли КГБ и бриллиантовую мафию
Прокурор из Чечни отсудил рекордную для России компенсацию в 15 миллионов рублей
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Массовые беспорядки в российской колонии попали на видео
Второе заседание по делу о клевете Навального на ветерана затянулось на 11 часов
Подсудимый хамил судье и свидетелям, прокурор не могла сдержать слез: что происходило в зале суда
Российский зэк умер после совместного употребления наркотиков с тюремщиком
Все материалы
Наука и техника
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»
Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
Все материалы
Спорт
Ставшая порноактрисой гимнастка описала сексуальные домогательства в спорте
Юрий ВласовЖелезный человек
Как советский штангист Власов стал олимпийским чемпионом, кумиром Шварценеггера и соперником Ельцина
Губерниев потроллил российских биатлонисток перед гонкой чемпионата мира
Эшли Вагнер«Я марсианка в мире фигурного катания»
Бунтарство, обнаженные фото и толпы фанатов. Как американка стала самой скандальной фигуристкой века
Рудковская решила зарегистрировать бренд «Гном Гномыч»
Прервать полет
«Тоттенхэм» пытается остановить «Сити», «Лестер» бьется с «Ливерпулем» — интриги тура АПЛ
Шварценеггер посвятил советскому тяжелоатлету Власову пост в Twitter
Все материалы
Культура
Российская актриса вышла замуж за миллионера
Сезон похоти
Черная королева, феминизм и сто постельных сцен: что не так с главным сериалом-рекордсменом Netflix
Врач заявил о прогрессирующей болезни у Бари Алибасова
«Мною овладело чувство, будто все это уже происходило»
Как ошибки памяти ломают судьбы людей и приводят невиновных за решетку
Вышел трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости» с Джаредом Лето
«Когда ты купишь дом, как у Монеточки?»
Русская тоска, гедонизм и юные фанатки: кто сделал модным мрачный славянский синти-поп
Отца американской рэперши Ники Минаж насмерть сбила машина
Все материалы
Интернет и СМИ
«Создавался совсем не для эротики»
 
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Троянский конь
Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?
Геннадий Горин«Моя бывшая жена думает, что я дурачок»
Человек-феномен YouTube: как живет Геннадий Горин и за что его полюбили тысячи россиян
Все материалы
Ценности
Сиденье с личного унитаза Гитлера купили за миллион рублей
Дженнифер Лопес остригла волосы и попала на обложку журнала
Джаред ЛетоГрубая красота
Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Россиянам дали советы по выбору цветов на День всех влюбленных
Усатый гедонист
Бисмарк обожал дуэли, морфин и изменять жене с русской княгиней. Как ему удалось возглавить страну?
Эксперты назвали самые странные тренды в пластической хирургии
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Бывшие одноклассники оказались разлученными в детстве двойняшками
Леопард набросился на семейную пару
14-летняя девочка с мачете обратила в бегство вооруженных грабителей
Серфер не заметил акулу и прыгнул на нее
Все материалы
Subaru выпустит линейку автомобилей для сурового бездорожья
Спустившиеся с неба: забытое противостояние Mitsubishi и Subaru
Это соперничество началось задолго до Impreza STI и Lancer Evolution
Jaguar полностью перейдет на электротягу через пять лет
Автомобили каких цветов самые популярные?
Производители автоэмалей точно знают, какие цвета пользуются наибольшим спросом
Раскрыт салон семиместного кроссовера JAC S7, который появится в России
Что умеет летающая машина из России?
Видео: 200 км/ч без пробок и посадка на обычную парковку у магазина — пробуем в полете
Hyundai показал необычный салон нового электромобиля
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы