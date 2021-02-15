Кравчук констатировал невозможность договориться с Россией о судьбе Донбасса

Договариваться с Россией об урегулировании конфликта в Донбассе и будущем региона практически невозможно, заявил первый президент Украины, руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, перспектив продвижения в переговорном процессе сейчас нет. «То есть мы должны смотреть правде в глаза, и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время. Движения вперед, к сожалению, нет», — констатировал Кравчук.

Он добавил, что Россия продолжает отрицать свое участие в конфликте, объявив себя посредником, что существенно затрудняет возможность договориться.

12 февраля спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Ранее Кравчук в интервью «Ленте.ру» заявил, что перспективы реализации Минских соглашений могли быть куда масштабнее. «Надо, чтобы и Россия определилась более точно со своей позицией. Она почему-то пытается присвоить себе роль наблюдателя в "минском процессе"», — посетовал он.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.