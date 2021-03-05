Украина обвинила ДНР и ЛНР в провокациях с целью сорвать перемирие

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинских военных специально провоцируют в Донбассе с целью сорвать перемирие. Об этом пишет РИА Новости.

«Последние месяцы, последние недели мы наблюдаем эскалацию конфликта. То есть, по нашему мнению, идет специальная провокация Вооруженных сил Украины для того, чтобы прекратить режим прекращения огня», — сказал Ермак.

Вооруженные силы Украины будут максимально придерживаться режима тишины, но готовы дать отпор самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) в случае провокаций, заявил он.

Ермак при этом отметил, что за время конфликта в Донбассе погибли около 14 тысяч человек, более двух миллионов человек стали переселенцами.

12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Ранее первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук дал интервью «Ленте.ру». В нем он прокомментировал призыв к Вооруженным силам Украины «на каждый выстрел отвечать выстрелом», не разбираясь, «провокация это или нет». «Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать», — сказал Кравчук. Он заверил, что Украина никогда не начнет военную кампанию против самопровозглашенных республик.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Данная попытка соблюсти договоренности о прекращении огня является 21-й по счету.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



