Боевые танки заметили недалеко от линии разграничения в Донбассе

Боевые танки заметили в городе Горловка на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как отмечается, боевые машины были замечены в субботу, 20 марта. На кадрах видно, что по улице едут минимум шесть танков. Горловка расположена у линии разграничения.

Ранее представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обвинили Киев в подготовке масштабной наступательной операции в Донбассе. По данным ополчения, Украина с начала года сосредоточила на линии разграничения огня более 460 единиц техники и тяжелого вооружения.

16 марта сообщалось, что Вооруженные силы Украины в Донбассе получили подкрепление в виде нескольких десятков танков и зенитных ракетных комплексов.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.