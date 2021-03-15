Глава ДНР сел за руль броневика

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сел за руль броневика в Горловке и проинспектировал занятия по боевой подготовке с подразделениями Народной милиции. Об этом сообщается на сайте главы ДНР.

«В период обострения, когда Киев ведет к определенным элементам эскалации, нам нужно на регулярной основе проверять боеготовность наших подразделений. Сегодня я проверил ход занятий танковых экипажей и тактической подготовки мотострелковых подразделений. (...) Армия боеспособна и готова к любому развитию событий», — подчеркнул Пушилин.

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Управляя боевой машиной пехоты (БМП-1), глава республики проехал по искусственно созданным преградам полигона, после чего передал Народной милиции первую партию автомобилей УАЗ «Патриот Пикап». «Государство понимает необходимость повышения технического оснащения армии, но не менее важно заботиться о социальных гарантиях военнослужащих», — сказал он.

Ранее в марте Пушилин заподозрил Киев в подготовке новой войны в Донбассе. По его данным, полученным от разведки ДНР, на пограничной линии находятся иностранные советники, которые занимаются подготовкой диверсий. Помимо этого, власти Украины заблокировали все договоренности в переговорных группах, заметил политик.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно.