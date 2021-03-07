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В Госдуме заявили о готовности защитить ДНР и ЛНР при нападении Украины

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Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Россия готова защитить ДНР и ЛНР при нападении украинских войск. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Александр Шерин радиостанции «Говорит Москва», комментируя слова главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, который обвинил Киев в подготовке нового наступления в Донбассе.

«Россия должна принимать все необходимые меры для того, чтобы защитить своих граждан», — сказал депутат, напомнив, что граждане ДНР и ЛНР получили российское гражданство по упрощенной программе.

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