Глава ДНР предсказал возвращение Порошенко на пост президента Украины

Власти США при президентстве Джо Байдена не считают президента Украины Владимира Зеленского своим человеком, чего нельзя сказать о его предшественнике Петре Порошенко. Об этом в интервью «Аргументам и Фактам» заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«До сих пор не было ни телефонного разговора с ним (Зеленским — прим. «Ленты.ру»), ни намека на встречу, а на инаугурацию американского президента вообще приглашали Порошенко, который удобен, понятен, зависим. Зеленского американцы используют. Он уже сейчас готов клясться, что привержен антироссийскому курсу больше, чем Порошенко. Речь идет о выживании Зеленского», — сказал Пушилин.

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Он уточнил, что Зеленский идет напролом в отличие от Порошенко, который «не шел на открытое запугивание медиа и закрытие телеканалов, не запрещал русский язык». В связи с этим, по мнению главы ДНР, нынешнего президента Украины могут объявить военным преступником и списать на него все проблемы.

«О каком суверенитете сейчас может идти речь? <...> Чтобы как-то поддерживать экономическую модель, чтобы на Украине все окончательно не упало, страна живет за счет кредитов МВФ. Она сейчас настолько зависима, что ей даже управляют очень небрежно. И что ей прикажут, то и будет Украина делать», — подчеркнул Пушилин.

Ранее в марте глава ДНР заподозрил Киев в подготовке новой войны в Донбассе. По его данным, полученным от разведки ДНР, на пограничной линии находятся иностранные советники, которые занимаются подготовкой диверсий. Помимо этого, власти Украины заблокировали все договоренности в переговорных группах.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно.