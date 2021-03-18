В Донбассе под обстрелом ДНР погиб украинский военный

Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки «Север».

Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Южное на линии разграничения Украины и самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

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В результате обстрела военный получил огнестрельное ранение, которое оказалось смертельным. «Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, спасти жизнь не удалось», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что накануне принятия Верховной Радой закона о новых правилах призыва в армию и на фоне обострения ситуации в Донбассе в украинских военкоматах увеличились взятки за уклонение от военной службы.

Несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие, на линии разграничения в Донбассе в последние недели обострилась ситуация. Обстрелу подвергаются окраины Донецка.

На этом фоне спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».