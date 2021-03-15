На Украине в военкоматах резко вырос размер взяток за уклонение от службы

Накануне принятия Верховной Радой закона о новых правилах призыва в армию и на фоне обострения ситуации в Донбассе в украинских военкоматах увеличились взятки за уклонение от военной службы. Об этом говорится в расследовании журналистов издания «Страна.ua».

Главным способом увильнуть от призыва стала выдача «белых билетов» по состоянию здоровья. Журналисты отмечают, что в среднем размер взятки по сравнению с 2018 годом вырос на тысячу долларов, в настоящее время она составляет около трех тысяч долларов.

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Взяточники в погонах подходят к безопасности при передаче денег очень тщательно, говорится в расследовании.

«Вопрос решается через сотрудника военкомата, который занимает второстепенную должность. Его контакты передают по секрету из рук в руки родители призывников, гарантией при этом выступало то, что этот "решала" ранее уже исполнял обещанное. При личной встрече офицер нарисовал на салфетке [сумму] "2000". Вслух аллегорически заявил, что речь идет о зеленой бумаге. И подробно проинструктировал, что нужно делать сыну», — рассказала изданию украинка, которая передала взятку через посредника, чтобы ее сына признали негодным к службе.

Она добавила, что после беглого осмотра врач написал в личном деле ее сына, что у него заболевание сердца.

Несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие, на линии разграничения в Донбассе в последние недели фиксируется обострение ситуации. Обстрелу подвергаются окраины Донецка.

В Верховной Раде обсуждается законопроект о создании территориальных центров комплектования на базе военкоматов. Он должен позволить в течение суток призывать на службу резервистов в случае возобновления боевых действий в Донбассе без объявления мобилизации.