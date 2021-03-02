На Украине примут закон о призыве в течение суток в случае войны в Донбассе

На заседании партии «Слуга народа» обсуждался законопроект о создании территориальных центров комплектования на базе военкоматов. Он должен позволить в течение суток призывать на службу резервистов в случае возобновления боевых действий в Донбассе без объявления мобилизации, сообщает «Страна.ua».

«Законопроект касается введения нового вида службы, предусматривающего контракты с резервистами оперативного резерва [в особый период]. Этот инструмент позволит очень оперативно, на протяжении суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже имеющийся резерв», — рассказал руководитель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от партии «Слуга народа» Александр Завитневич.

По его словам, если Верховная Рада примет закон, в резерв войдут граждане, «которые уже отслужили, имеют боевой опыт».

Вместе с тем законопроект предлагает реформировать местные органы воинского управления путем создания на базе военных комиссариатов соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

24 февраля сообщалось, что Украина планирует восстановить контроль над участком границы с Россией в пределах неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей до 2025 года.

Ранее первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук дал интервью «Ленте.ру». В нем он заявил, что перспективы реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе могли быть куда масштабнее. «Надо, чтобы и Россия определилась более точно со своей позицией. Она почему-то пытается присвоить себе роль наблюдателя в минском процессе», — посетовал он.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.