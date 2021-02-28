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Кравчук объяснил обострение в Донбассе

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Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
Фото: РИА Новости

Первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук связал обострение ситуации в Донбассе с санкциями против председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и нескольких телеканалов. Об этом он заявил в беседе с Deutsche Welle.

При этом Кравчук пояснил, что эскалацию на фронтах Донбасса нельзя считать прямой местью Кремля за санкции. «Я не думаю. Это не месть. Потому что они никогда не прекращали реализацию идеи, что Украина должна быть "под Россией", никогда. Этот тезис никто не отменял», — уверен он.

Кравчук заключил, что Украине для освобождения от России необходимо действительно стать членом Евросоюза, членом НАТО и получить статус особого партнера США.

Санкции против Медведчука приняли 19 февраля. Банковские активы его семьи были заморожены, а на часть имущества наложен арест. Отмечалось, что это было сделано в рамках расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма в Донбассе.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканала «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.

7 февраля Кравчук призвал Вооруженные силы Украины «на каждый выстрел отвечать выстрелом», не разбираясь, «провокация это или нет». Дипломат предупредил, что в противном случае уступки Киева в Донбассе будут восприниматься как признак слабости.

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