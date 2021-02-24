Германия не увидела нарушений в санкциях Украины против Медведчука

Германия не увидела нарушений в санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которые в том числе ввели против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука. Заявление МИД ФРГ публикует ТАСС.

«Санкции против Виктора Медведчука и еще семи человек, а также 19 компаний основаны на составе преступления "Финансирование терроризма" в соответствии с украинским уголовным правом. На сегодняшний день, насколько нам известно, действия руководства Украины базируются на правовой основе, которая в принципе не нарушает законы и постановления ОБСЕ или Совета Европы», — заявили представители внешнеполитического ведомства.

В МИД Германии напомнили, что в 2014 году США также ввели санкции против Медведчука «за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократии Украины». Посольство Штатов на Украине ранее также поддержало санкции СНБО.

Санкции против Медведчука приняли 19 февраля. Банковские активы его семьи были заморожены, а на часть имущества наложен арест. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что это было сделано в рамках расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма в Донбассе.

Сам политик назвал введенные ограничения «торжеством беспредела». Он упрекнул Зеленского в переходе «нравственных границ» и пообещал продолжать политическую борьбу против президента и его партии.

Кроме того, под ограничения попали 19 компаний и еще семь физических лиц. Всем им заблокируют банковские активы, ограничат проведение торговых операций, приостановят исполнение экономических и финансовых обязательств, а также аннулируют лицензии на пользование недрами. Кроме того, они не смогут принять участие в приватизации, выводить капиталы за границу и инвестировать за рубеж.

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