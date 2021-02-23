Названы причины резкой смены курса Зеленского

Политолог и директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев порассуждал о причинах резкой смены курса украинского президента Владимира Зеленского. Его колонка была опубликована в интернет-издании «Главред».

По мнению эксперта, Зеленский ввел санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены телеведущей Оксаны Марченко из-за опасений, что весной произойдет «тарифный Майдан», из-за которого политик лишится своего статуса. Кроме того, Золотарев считает, что глава государства обеспокоен падением своего рейтинга.

В качестве третьей причины в статье названы «определенные гарантии от Запада». «Для Запада, а точнее для США, такое развитие событий выгодно, ведь это часть давления на Россию. Вашингтон увидел, что к санкциям Россия прекрасно адаптировалась, а в Европе задумались о смягчении санкционного давления на РФ, вот и решил взбодрить всех, вернув ситуацию к состоянию 2014-2015 годов, когда на Западе существовал консенсус относительно России», — написал Золотарев. Он добавил, что Зеленский является решительным и авторитарным политиком.

О введении санкций против Медведчука стало известно 19 февраля. Тогда ограничительные меры ввели в отношении восьмерых человек, пятеро из них — граждане России, а также 19 юридических лиц.