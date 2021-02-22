Зеленский высказался о планах Киева отрезать дамбой Крым от воды

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о планах достроить дополнительную дамбу на Северо-Крымском канале, исключив попадание воды на полуостров. По его словам, такой проект не входит в государственный проект «Большая стройка», передает РИА Новости.

«Пока не собирались, но иногда они подкидывают неплохие идеи», — ответил он на вопрос журналистов о СМИ, писавших о планах такого строительства.

17 февраля постоянный представитель президента Украины в Республике Крым Антон Кориневич говорил, что Киев намерен достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы отрезать полуостров от воды. Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заверил, что на устойчивом водоснабжении полуострова это никак не отразится.

До присоединения Крыма к России более 80 процентов пресной воды на полуостров поступало через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра, но Украина перекрыла его после референдума 2014 года. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.