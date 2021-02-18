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Аксенов отреагировал на планы Киева отрезать дамбой Крым от воды

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Сергей Аксенов
Сергей Аксенов
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал планы Киева по строительству дамбы в русле Северо-Крымского канала на территории Украины очередным коррупционным проектом, у которого нет перспектив. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Похоже, украинские чиновники из виртуальных ведомств ищут дополнительные способы попилить тощий бюджет своей страны», — сказал он.

В то же время Аксенов заверил, что на устойчивом водоснабжении полуострова это никак не отразится и крымчан вся эта «бандеровская самодеятельность» не волнует.

Аксенов добавил, что сам факт водной блокады полуострова является актом государственного терроризма.

Ранее первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс заявил, что дамба не создаст проблем полуострову.

Между тем в Госдуме назвали строительство Украиной дамбы для перекрытия подачи воды в Крым варварством и примером человеконенавистнической политики.

17 февраля постоянный представитель президента Украины в Республике Крым Антон Кориневич говорил, что Киев намерен достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы отрезать полуостров от воды.

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