В Госдуме назвали варварством планы Украины отрезать дамбой Крым от воды

Строительство Украиной дамбы для перекрытия подачи воды в Крым следует назвать варварством. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал депутат Госдумы от полуострова Михаил Шеремет.

«Киевские власти продолжают свою варварскую и человеконенавистническую политику по отношению к крымчанам. Их планы навредить Крыму любой ценой — безнадежная трата времени», — сказал он.

По его словам, в России уже разработали и начали реализовывать дорожную карту для устранения дефицита воды и надежного обеспечения ею населения региона.

Шеремет добавил, что от перекрытия воды в Крым уже пострадала Херсонская область Украины, где произошло заболачивание земель. «Киевские власти действуют по принципу "отморожу уши назло маме"», — указал парламентарий.

Ранее глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев назвал смешной идею достроить дамбу Северо-Крымском канале, которая должна перекрыть воду в Крым, потому что по этому пути она не поступает туда уже шесть лет.

17 февраля постоянный представитель президента Украины в Республике Крым Антон Кориневич говорил, что Киев собирается достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы отрезать полуостров от воды.

Идущий от Днепра Северо-Крымский канал в прошлом обеспечивал более 80 процентов потребностей Крыма в пресной воде. После присоединения его к России в 2014 году Украина перекрыла канал, многие крымские водохранилища обмелели.