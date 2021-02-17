В Крыму оценили план Украины исключить подачу воды на полуостров с помощью дамбы

Глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев оценил намерение Украины достроить дамбу на Северо-Крымском канале, что исключит возможность подачи воды на полуостров. Его слова приводит РИА Новости.

Кангиев назвал план смешным и заявил, что это очередная уловка украинских властей, цель которых заключается в том, чтобы обогатиться за счет бюджетных средств. «О каком еще строительстве дамбы идет речь по недопуску воды в Северо-Крымский канал, когда вода уже более шести лет по каналу из Украины не поступает, но тем не менее мы справляемся со всеми вызовами и задачами», — отметил он.

Глава госкомитета Крыма добавил, что отсутствие воды в Северо-Крымском канале является проблемой, однако это не та проблема, которую нельзя решить в техническом плане. По его словам, на сегодняшний день были приложены большие усилия федеральными и республиканскими властями для обеспечения водой жителей полуострова, но Украина, перекрыв канал, «продолжает себя выставлять перед всем мировым сообществом как государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма».

Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что Киев намерен достроить дамбу на Северо-Крымском канале, что исключит возможность подачи воды на полуостров. По его словам, сейчас существует необходимость достройки дамбы на 107-м километре канала.

До присоединения Крыма к России более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.