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В Германии сравнили водную блокаду Крыма со средневековой осадой

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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал водную блокаду Крыма, устроенную Украиной, средневековым методом осады. Он намерен поднять этот вопрос в стенах немецкого парламента, передает РИА Новости.

По его словам, на комиссии по правам человека необходимо рассмотреть, не нарушается ли международное право и на основании чего принимаются решения о перекрытии воды, «тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов».

Парламентарий попросит правительство оценить эффективность инвестиций в развитие демократического общества на Украине. Гердт также выразил недоумение по поводу того, что «демократическое, толерантное и человеколюбивое западное общество» до сих пор молчит по вопросу водной блокады полуострова.

«Если мы уберем политический контекст и представим, где логика Украины. Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход», — заключил он.

17 февраля постоянный представитель президента Украины в Республике Крым Антон Кориневич говорил, что Киев намерен достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы отрезать полуостров от воды. Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заверил, что на устойчивом водоснабжении полуострова это никак не отразится.

До присоединения Крыма к России более 80 процентов пресной воды на полуостров поступало через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра, но Украина перекрыла его после референдума 2014 года. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.

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