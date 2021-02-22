В Германии сравнили водную блокаду Крыма со средневековой осадой

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал водную блокаду Крыма, устроенную Украиной, средневековым методом осады. Он намерен поднять этот вопрос в стенах немецкого парламента, передает РИА Новости.

По его словам, на комиссии по правам человека необходимо рассмотреть, не нарушается ли международное право и на основании чего принимаются решения о перекрытии воды, «тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов».

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Парламентарий попросит правительство оценить эффективность инвестиций в развитие демократического общества на Украине. Гердт также выразил недоумение по поводу того, что «демократическое, толерантное и человеколюбивое западное общество» до сих пор молчит по вопросу водной блокады полуострова.

«Если мы уберем политический контекст и представим, где логика Украины. Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход», — заключил он.

17 февраля постоянный представитель президента Украины в Республике Крым Антон Кориневич говорил, что Киев намерен достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы отрезать полуостров от воды. Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заверил, что на устойчивом водоснабжении полуострова это никак не отразится.

До присоединения Крыма к России более 80 процентов пресной воды на полуостров поступало через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра, но Украина перекрыла его после референдума 2014 года. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.