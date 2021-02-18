В Крыму оценили влияние «водной блокады» на курортный сезон

Председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов сообщил, что ситуация с водой на полуострове стабилизировалась и регион будет полностью готов к курортному сезону. Об этом пишет портал «Крым 24».

Константинов прокомментировал планы Украины по окончательному перекрытию Северо-Крымского канала, заявив, что к летнему сезону республика успеет обеспечить себя необходимым запасом воды и влияния «блокады» отдыхающие не заметят.

«Питьевой водой Северо-Крымский канал снабжал нас крайне редко. В его перекрытии нет большой потери для Крыма. Мы к этому приспособились», — оценил планы Киева спикер.

17 февраля постоянный представитель президента Украины в Республике Крым Антон Кориневич говорил, что Киев намерен достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы отрезать полуостров от воды.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заверил, что на устойчивом водоснабжении полуострова это никак не отразится.