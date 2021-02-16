Коренные жители Крыма назвали лучшие пляжи на полуострове

Коренные жители Крымского полуострова рассказали о своих любимых местах для пляжного отдыха. Семейная пара поделилась полезной информацией в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как отмечают авторы, они восхищены красотой Южного берега Крыма, но не считают его пляжи лучшими для отдыха из-за большого количества отдыхающих и грязного моря. Однако жители полуострова порекомендовали приезжать сюда в сентябре или октябре — в это время основная масса туристов разъезжается, отели снижают свои цены, а море становится чище.

Также пара посоветовала путешественникам присмотреться к пляжам Западного берега Крыма — именно здесь находятся песчаные пляжи с самой чистой водой в республике, а стоимость номеров в местных отелях гораздо ниже, чем на южном побережье.

Например, они перечислили курорты Евпатории, такие как поселки Поповка и Штормовое. Последний авторы рекомендуют парам с маленькими детьми из-за небольшой глубины моря.

Любителям красот полуострова Тарханкут блогеры порекомендовали пляж Майами в селе Оленевка. В этом месте можно заказать экскурсию на катере по гротам и пещерам, поплавать с аквалангом и увидеть дельфинов.

15 февраля сообщалось о курорте Крыма с самым грязным морем. Им оказалась Алушта — в этом месте с начала года было зафиксировано 16 самовольных случаев сброса сточных вод в море. По сообщению главы Минэкологии и природных ресурсов Крыма Геннадия Нараева, меры по устранению ущерба окружающей среде уже приняты, виновные лица привлечены к ответственности.