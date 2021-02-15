Назван курорт Крыма с самым грязным морем

По сообщению главы Минэкологии и природных ресурсов Крыма Геннадия Нараева, в Алуште с начала года выявлено 16 случаев сброса сточных вод в море. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

За два месяца 2020 года в девяти городах и районах республики было выявлено 33 случая загрязнения моря сточными водами. Самыми пострадавшими названы Симферопольский, Бахчисарайский, Кировский и Нижнегорский районы. Среди городов были отмечены Алушта, Ялта, Феодосия, Судак и Симферополь.

Как сообщает издание, глава Минэкологии заверил, что меры по устранению ущерба окружающей среде курортов уже приняты, виновные лица привлечены к административной ответственности. Также Нараев отметил общую сумму понесенного ущерба за самовольные действия — 47,3 миллиона рублей.

10 февраля сообщалось о планируемых сроках снятия всех ограничений на территории Крыма. Так, по заявлению главы республики Сергея Аксенова, при условии сохранения благоприятной эпидемиологической обстановки с 1 марта планируется возобновить работу предприятий по организации досуговых мероприятий.