Самый популярный курорт России объявил срок снятия последних ограничений

В Крыму, признанном самым популярным российским курортом, к началу весны планируется снять последние ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. Такие сроки объявил глава республики Сергей Аксенов, передает «КрымИнформ».

По его словам, те сферы деятельности, работа которых в настоящее время приостановлена — к примеру, предприятия по организации досуговых мероприятий, будут снова открыты с 1 марта при условии сохранения благоприятной эпидемиологической обстановки.

Аксенов подчеркнул, что при этом масочный режим все же сохранится — как минимум до конца текущего года.

«Если тенденция к снижению заболеваемости останется — это позволит снять последние ограничительные мероприятия, за исключением единичных, для того, чтобы республика начала возвращаться к докоронавирусной жизни», — пояснила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

28 января сообщалось, что на одном из самых популярных курортов Крыма, в Севастополе, с 1 февраля текущего года будут сняты все основные ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. В частности, речь шла о разрешении экскурсий на открытом воздухе без ограничения числа участников и об отмене обязательного предоставления справок об отсутствии COVID-19 при заселении путешественников в местные отели и гостиницы.

Согласно последним данным, за минувшие сутки на полуострове было зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Крым в октябре прошлого года побил рекорд по числу новых выявленных случаев заражения COVID-19 как минимум 12 раз подряд. Спустя месяц республика оказалась среди худших регионов страны по заболеваемости коронавирусом.