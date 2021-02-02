Популярный арабский курорт ввел новые ограничения из-за наплыва «наглых» туристов

Дубай ввел новые ограничения со 2 февраля на работу общественных мест из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Metro.

Как стало известно изданию, массовый наплыв «наглых» туристов привел к резкому увеличению заражений COVID-19 в популярной арабской стране. В частности речь идет о британских путешественниках, которые отправлялись на отдых в Дубай, проигнорировав запреты властей.

Уточняется, что правительство Великобритании в конце января закрыло границу с ОАЭ. Тем не менее некоторым богатым туристам удалось улететь туда, прикрываясь рабочими поездками. После этого отдыхающие начали высмеивать ограничения и демонстрировать свой роскошный отпуск в соцсетях.

В результате массовый приток туристов вызвал резкий рост заражений COVID-19. Ответными мерами властей стал ряд ограничений на работу туристических объектов. Так, пабы и бары теперь закрыты, а рестораны и кафе будут работать до часу ночи. Кроме того, ужесточились правила работы кинотеатров, отелей и торговых центров.

Ранее в декабре 2020 года, туристы из России рассказали о своем отдыхе в Дубае. Путешественники отметили, что на улицах города «жизнь кипит как обычно», хотя перемещение и посещение общественных мест разрешено только в маске.

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