Россия продлила ограничения на авиасообщение с Великобританией до 16 февраля. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА Новости.

Запрет будет действовать до 23:59 16 февраля. В штабе отметили, что ограничения продлили для того, чтобы не допустить завоз нового штамма и распространение коронавируса в России.

В декабре прошлого года Россия прекратила авиасообщение с Великобританией, где был выявлен новый штамм коронавируса. Новые ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране вступили в силу в полночь 22 декабря прошлого года. Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных рейсах, при этом бизнес-авиация может совершать перелеты между российскими и британскими городами только по специальному разрешению оперштаба.